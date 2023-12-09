 مجلس حكماء المسلمين يرحب بقرار البرلمان الدنماركي تجريم حرق المصحف الشريف - بوابة الشروق
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مجلس حكماء المسلمين يرحب بقرار البرلمان الدنماركي تجريم حرق المصحف الشريف

دبي - مجدي أبو الفتوح
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 8:44 م

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بقرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نصَّ على حظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، الذي يحظر عمليًّا حرق المصحف الشريف.

وأكد مجلس حكماء المسلمين أن إقرار هذا القانون يُعدُّ خطوةً مهمةً من شأنها أن تسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش المشترك والاحترام المتبادل للمقدسات والرموز الدينية، داعيًا البلدان التي تشهد اعتداءاتٍ مماثلةً على الحريات والمقدسات الدينية إلى سنِّ تشريعات مماثلة للتصدي لخطابات التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا.

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