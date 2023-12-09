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اعتبر قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، فجر السبت، أن عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، في بيان: «ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف الرشق: "نعد ذلك موقفا لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. أن "عرقلة الولايات المتحدة صدور قرار بوقف النار، ومشاركة مباشرة للاحتلال (الإسرائيلي) في قتل أبناء شعبنا، و(دعوة) لارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة الفلسطيني.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.