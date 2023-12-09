فتح: ما يخرجه للعالم عن محرقة غزة لا يزال عن 20% من الواقع

قال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، إنّ المجتمع الدولي لم يكن على قدر المسئولية إزاء الأوضاع في قطاع غزة ومجمل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أنّ الولايات المتحدة أصبحت شريكا مع الاحتلال في قتل الشعب الفلسطينيين، عقب استخدامها حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى تعرض الإنسانية للاعتداءات المروعة على الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الولايات المتحدة تخذل الإنسانية من خلال مواقفها وتصرفاتها التي وصفها بأنها غير مسئولة.

وشدّد على أنّ مصلطح الكارثي لا يمكن أن يعبر عن طبيعة الوضع في قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال ترتكب محارق ضد الفلسطينيين هناك.

وذكر أن ما يخرج إلى العالم عن الأوضاع في قطاع غزة لا يتجاوز 20% من حقيقة الكارثة الموجودة هناك.

ولفت إلى أن الوضع المتدهور في غزة يمثل تهديدا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم وليس فقط في فلسطين.

واستخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.