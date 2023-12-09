المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: يجب إشراك الرموز الدينية في العمل المناخي

زارت إنجر لاكور أندرسن، المدير التنفيذيَّ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، جناح الأديان في COP28 ، الذي ينظِّمُه مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر COP28، ووزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وخلال الزيارة، أشادت أندرسن بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في توحيد صوت الأديان في مواجهة تحدي المناخ من خلال جمع قادة الأديان من مختلف أنحاء العالم عبر منصة جناح الأديان في COP28 لبحث ومناقشة أفضل الحلول لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، مشيرة إلى أن الأديان تمنحنا الشجاعة لقول الحقيقة، وتمدنا بالعزم والإصرار في مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك تحدي المناخ، لذلك فإن إشراك الرموز الدينية في العمل المناخي العالمي سيسهم في إجراء التغيير الجذري المطلوب لحماية كوكب الأرض.

واطلعت على مبادرات وفعاليات الجناح والجلسات الحوارية التي ينظمها طوال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP28؛ حيث أكدت ضرورة تعزيز التعاون بين العلم والدين في سبيل مواجهة الأزمة المناخية، والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.