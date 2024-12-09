 عودة أليسون.. صلاح على رأس قائمة ليفربول لمباراة جيرونا - بوابة الشروق
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عودة أليسون.. صلاح على رأس قائمة ليفربول لمباراة جيرونا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 8:34 م

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمة الريدز لمباراة جيرونا، غدا الثلاثاء، على ملعب إستادي مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا ولديه 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ30 ولديه 3 نقاط.

وشهدت قائمة ليفربول عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد تعافيه من الإصابة، كما شهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت قائمة ليفربول على النحو التاليِ:

«أليسون بيكر، جو جوميز، واتارو إيندو، فيرجيا فان دايك، لويس دياز، سوبوسلاي، داروين نونيز، محمد صلاح، كيرتس جونز، جاكبو، هارفي إليوت، روبرتسون، جرافينبرج، ماكونيل، جاروس، كيليهير، آلسكندر أرنولد، نوريس، كوانساه».


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