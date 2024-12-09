الأونروا: التعليم سيضمن عدم تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إنهم يحاولون من خلال تقديم خدمات التعليم «ضمان عدم تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع».

وأوضح لازاريني في منشور على منصة «إكس»: «في غزة، وسط الكارثة الإنسانية، قدمت فرقنا خلال الأشهر الأربعة الماضية جلسات العودة إلى التعلم لآلاف الأطفال النازحين الذين توقف تعليمهم الرسمي في أكتوبر 2023».

وأضاف: «من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي وتمارين القراءة والكتابة والحساب الأساسية، نحاول في أكثر الظروف يأسا أن نفعل ما بوسعنا لضمان عدم تحول هؤلاء الأطفال إلى جيل ضائع».

وشدد على أن «وقف إطلاق النار في غزة سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لإعادة الأطفال إلى مسار التعليم».

وقال لازاريني: «أينما نعمل، تلتزم الأونروا بمساعدة الأطفال على أن يكونوا أطفالا، والتصعيد في لبنان تسبب في تعطيل بداية العام الدراسي للاجئين الفلسطينيين الصغار الذين توفر لهم الأونروا التعليم منذ عقود من الزمن».

وفي 28 أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 4 نوفمبر الماضي، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل «الأونروا»، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.