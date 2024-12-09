مستشار بالحكومة السورية: إسرائيل تريد سرقة فرحة السوريين وتعميق احتلالها لأراضينا

قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إنّ إسرائيل لا تريد استقرارا لسوريا، وتعمل على سرقة فرحة السوريين واستغلال فرصة انشغالهم بالأوضاع الراهنة في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعمل على تقويض القدرات الدفاعية للدولة السورية واحتلالها لمزيد من الأراضي والتوغل فيها، في محاولة تشكيل تحدٍ لأي حكومة قادمة وأي نظام انتقالي.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد فرض سياسة الأمر الواقع بهدف استغلال ذلك، مشددًا على أن هذا الأمر من مسئولية المجتمع الدولي.

وتابع: «مبادئ القانون الدولي ترفض هذه الأمور لأنها تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي، لا بد من تحرك ولجم الاحتلال والعدوان والتهديد باستخدام القوة، لأن هذه الأمور تقوض القانون الدولي والمؤسسات الأممية».



