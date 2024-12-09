باكستان: مقتل شخصين يحملان متفجرات على دراجة نارية في انفجار بالقرب من مركز للشرطة

انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها مسلحان مشتبه بهما على دراجة نارية في جنوب غرب باكستان المضطرب قبل الأوان بالقرب من مركز للشرطة اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل المشتبه بهما، حسبما ذكرت الشرطة.

ووقع الانفجار في بلدة كيلا عبد الله، التي تقع على بعد 75 كيلومترا (45 ميلا) شمال كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان. وقال ضابط الشرطة المحلي غلام رسول إن الرجلين كانا بالقرب من مركز شرطة ميزاي عندما وقع الانفجار.

وأوضح أن عناصر الشرطة ما زالوا يحققون لتحديد ما إذا كان أي من المشتبه بهما انتحاريا يعتزم استهداف مركز الشرطة. ولم يقدم رسول مزيدا من التفاصيل.

وفي الشهر الماضي، فجر انتحاري أرسله جيش تحرير بلوشستان المحظور نفسه في محطة قطار في كويتا، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا، من بينهم جنود وموظفون في السكك الحديدية، في واحدة من الهجمات الدموية في الفترة الأخيرة.