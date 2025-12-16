عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025

فاز الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 ضمن جوائز ذا بيست التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتُوِّج ديمبلي بالجائزة بعد موسم استثنائي مع فريقه الباريسي، حيث قدّم أداءً رائعًا على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الدوري الفرنسي أو في المسابقات الأوروبية. وتضاف هذه الجائزة إلى إنجازاته الكبيرة هذا العام، حيث كان قد فاز أيضًا بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، ليؤكد بذلك تميّزه على مستوى العالم.

وكان عثمان ديمبلي أحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث قاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة بفضل موهبته الفائقة وسرعته المذهلة، إلى جانب تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة.

يُذكر أن جوائز ذا بيست تمثل منصة عالمية للاعتراف بأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم، ويُعد فوز ديمبلي بجائزة "أفضل لاعب" تتويجًا لمسيرته المميزة في السنوات الأخيرة.