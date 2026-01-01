 رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة الجزيرة بعد مناورات الصين - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 6:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة الجزيرة بعد مناورات الصين

وكالات
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 6:32 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 6:32 ص

تعهد رئيس تايوان لاي تشينغ تي، الخميس، بالدفاع عن سيادة الجزيرة في خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة، وذلك بعدما أجرت الصين مناورات عسكرية حولها.

وقال لاي في خطاب متلفز من المكتب الرئاسي: "لطالما كان موقفي واضحا: الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني وصمود المجتمع، وإنشاء قدرات ردع فعالة، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية".

وتأتي تصريحات لاي بعد يوم من إعلان الصين أنها "أنهت بنجاح" التدريبات العسكرية حول تايوان.

وأطلقت الصين صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية هذا الأسبوع لإجراء مناورات تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار موانئ رئيسية وهجمات على أهداف بحرية.

وانتقدت تايبيه المناورات ووصفتها بأنها "استفزازية ومتهورة"، وقالت إنها فشلت في فرض حصار على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك