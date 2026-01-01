بابا الفاتيكان يدعو روما لاستقبال الأجانب والأطفال والضعفاء في قداس رأس السنة

اختتم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر عام 2025 الأربعاء بصلاة من أجل أن تكون مدينة روما مكانا مرحبا بالأجانب والضعفاء صغارا وكبارا.

وترأس ليو قداس مساء رأس السنة في كنيسة القديس بطرس، معبرا عن شكره لـ"العام المقدس 2025 "الذي جذب ملايين الزوار إلى روما في الاحتفال الذي يقام مرة واحدة كل ربع قرن في المسيحية.

وسيختتم البابا رسميا اليوبيل في 6 يناير. لكنه في عظته شكر مدينة روما والمتطوعين الذين ساعدوا على تنظيم حركة الحشود أثناء زيارتهم لكنيسة القديس بطرس وعبورهم من خلال الباب المقدس.

وأشار إلى أن البابا فرنسيس، الذي افتتح العام المقدس في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، كان قد طلب أن تكون روما مكانا أكثر ترحيبا. وقال ليو: "أود أن تكون كذلك مرة أخرى، وأقول حتى أكثر من ذلك بعد هذا الوقت من النعمة".

وأضاف: "ماذا يمكن أن نتمنى لروما؟ أن تكون جديرة بأطفالها بالأطفال وكبار السن الوحيدين والضعفاء والعائلات التي تكافح من أجل العيش، والرجال والنساء الذين جاؤوا من بعيد على أمل حياة كريمة".

وكان من بين الحضور في الصفوف الأمامية عمدة روما روبرتو جالتييري وشخصيات رفيعة المستوى أخرى.