استشهاد فلسطيني وزوجته وإصابة طفلتهما في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني وزوجته وأصيبت طفلتهما، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا باستشهاد المواطن رائد خالد غباين وزوجته، وإصابة طفلتهما الرضيعة بجروح خطيرة، جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة، وسط القطاع، مضيفا أنه جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم