ميرتس يرفض الانتقادات الأمريكية لغرامة المفوضية الأوروبية على منصة إكس

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن رفضه للانتقادات الصادرة من الولايات المتحدة بشأن الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقال ميرتس، في برلين اليوم الثلاثاء، إن الشركات الأوروبية في أمريكا مُلزَمة باتّباع القوانين السارية هناك، وتُعاقَب – عند المخالفة – بعقوبات قاسية، وتابع أنه بالمثل، يجب على الشركات الأمريكية في أوروبا الالتزام بالقواعد الأوروبية المعمول بها، وإذا لم تلتزم، فهناك وسائل لفرض العقوبات، مع إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني للطعن.

جاءت هذه التصريحات لميرتس مساء اليوم ردًا على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في برلين.

وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل، فرضت غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة إكس بسبب أوجه قصور في الشفافية.

وذكرت المفوضية، أسبابا لهذا القرار من بينها أن توثيق حسابات المستخدمين باستخدام علامة التوثيق (العلامة الزرقاء) كان مضلِّلًا.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة. حيث كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ذات المنصة أن ذلك يُعد "هجومًا على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية وعلى الشعب الأمريكي من قِبَل حكومات أجنبية"، مشيرا إلى أن عهد الرقابة على الإنترنت بالنسبة للأمريكيين ولّى.

وبدوره، كتب ماسك، في منشور على منصته:" يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي"، وقرّر منع المفوضية الأوروبية من نشر الإعلانات على منصته ردًا على قرار بروكسل.

وفي ذات السياق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة إلى أوروبا مرة أخرى، قائلًا: "أوروبا تسير في اتجاه سيئ. هذا سيئ جدًا، سيئ جدًا للناس".

وأضاف ترامب، خلال فعالية مع مزارعين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتغير أوروبا بمثل هذا الشكل الكبير دون أن يوضح ما يقصده بانتقاده.

وأشار إلى أن على أوروبا أن تتوخى الحذر الشديد في العديد من الأمور.

وجاء تعليق ترامب ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة إكس، ووصف الرئيس الأمريكي هذه الغرامة بقوله:"هذا أمر فظيع".