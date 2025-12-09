قاضية أمريكية تسقط أمرا لترامب يمنع تطوير طاقة الرياح

ألغت قاضية اتحادية، يوم الاثنين، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مشاريع طاقة الرياح، معتبرة أن محاولة وقف جميع عقود تأجير مزارع الرياح على الأراضي والمياه الاتحادية كانت "تعسفية وغير مبررة" وتنتهك القانون الأمريكي.

وقضت القاضية باتي ساريس من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس بإبطال أمر ترامب الصادر في 20 يناير الذي كان يعرقل مشاريع طاقة الرياح، واعتبرته غير قانوني.

وحكمت ساريس لصالح ائتلاف من ممثلي الادعاء في 17 ولاية وواشنطن العاصمة، تقودهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الذين طعنوا في قرار ترامب الصادر في اليوم الأول من ولايته والقاضي بتعليق منح التراخيص وعقود التأجير لمشاريع طاقة الرياح.

ويعرف ترامب بعدائه للطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح البحرية، إذ يفضل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.