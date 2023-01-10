تسليح أوكرانيا ينذر بأزمة كبيرة في الجيش البريطاني

ظهرت بوادر أزمة في الجيش البريطاني، على خلفية الإمداد المستمر لأوكرانيا بالأسلحة، وفقا لمقال بصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.



ظهرت بوادر أزمة في الجيش البريطاني، على خلفية الإمداد المستمر للنظام الأوكراني بالأسلحة، وفقا لمقال بصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.



وتراجع مخزون وزارة الدفاع البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية، نظرا لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من تخصيص 24 مليار جنيه إسترليني إضافية إلى ميزانية الوزارة، وفقا لمقال للكاتب والمؤرخ العسكري ماكس هاستينجز.



وجرى تخفيض عدد أفراد الجيش البريطاني مؤخرا، من 82 ألف فرد إلى 73 ألفا، وقد كان ينبغي تعويضه بثلاثين ألف جندي احتياطي، إلا أنه تبين أن تجنيدهم كان مروعا.



وأضاف أن معنويات جنود الاحتياط ومصداقيتهم متدنية، علاوة على أن معظم معداتهم، أرسلت إلى أوكرانيا.



وذكر أن حالة البحرية الملكية تمثل مشكلة كبيرة، متابعا: "مهارات بناء السفن البريطانية ضعيفة على نحو ملحوظ، لذلك فقلوب البحارة تطير من الفرحة حينما يتم طلب سفنا حربية جديدة، بدلا من الاستعانة بأحواض بناء السفن الأجنبية التي توفر سفنا أفضل مقابل أموال أقل".



وكان ريتشارد دانات، رئيس الأركان العامة للقوات البرية البريطانية السابق، قال لصحيفة "ديلي تلجراف"، إن لندن فقدت الاهتمام بتقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.



وذكر الجنرال، أنه على خلفية المساعدة التي تقدمها الدول الأوروبية الآن لأوكرانيا، من الواضح أن المملكة المتحدة تبدو متعبة، في الوقت الذي تزود فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة كييف بمركبات قتال المشاة وغيرها من المركبات المدرعة الثقيلة، لم تعلن لندن عن أية مساعدات.