تقارير: أردوغان قد يجتمع مع بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية

تحدثت تقارير إعلامية، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، فإن أردوغان قد يجتمع مع الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن لقاء الزعيمين من المتوقع أن يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.

وكان أردوغان قد أكد في 5 ديسمبر الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.

وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.

وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.