17 قتيلا على الأقل في احتجاجات مناهضة للحكومة بجنوب بيرو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مكتب أمين ديوان المظالم في أمريكا الجنوبية، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن 17 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم وسط تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيرو.

وقال المكتب في بيان، إن 17 شخصا سقطوا في جولياكا، بالقرب من بحيرة تيتيكاكا جنوبي بيرو، جراء اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأضاف البيان أن شخصا آخر لقي حتفه في حادث مروري بسبب حواجز الطرق ببلدة تشوكويتو القريبة.

ودعا مكتب أمين ديوان المظالم الجنود وضباط الشرطة والمتظاهرين إلى التحلي بضبط النفس.

وكان المتظاهرون المناهضون للحكومة حاولوا قبل أيام قليلة اقتحام مطار جولياكا، حيث دخلوا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

والاحتجاجات موجهة ضد حكومة الرئيسة دينا بولوارت التي وصلت إلى سدة الحكم بعد عزل سلفها بيدرو كاستيلو.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة الجديدة، وحل الكونجرس، والإفراج عن الرئيس السابق المعتقل كاستيلو.

وسعى كاستيلو، وهو مدرس سابق بإحدى القرى، إلى استباق التصويت باقتراع على الثقة قدمته السلطة التنفيذية في ديسمبر، وحل الكونجرس، ولكن الكونجرس قام حينئذ بعزله من منصبه.

وألقي القبض علي كاستيلو بتهمة محاولة الانقلاب ولا يزال رهن الحبس انتظارا للمحاكمة.

واندفع أنصار كاستيلو إلى الشوارع، في احتجاجات، مرارا وتكرارا منذ اعتقاله.