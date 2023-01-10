القوى العاملة: انتهاء برنامج تدريبي للمرأة على مهنة التفصيل والحياكة بالغربية

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بمركز تدريب مهني السنطة، حيث عُقد الاختبار النهائي للمتدربات بعد انتهاء التدريب العملي والنظري.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالمرأة وتوفير فرص تدريب وعمل ملائمة وحقيقية لها في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، في تقريره للوزارة، انتهاء البرنامج التدريبي لـ 10 متدربات وذلك بمركز التدريب المهني الثابت بالسنطة، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2022 – 2023 التي تم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها المديرية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة أو في الوحدة المتنقلة، التقدم إلى مقر مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

وتُقدم البرامج التدريبية مجانا للشباب من الجنسين، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، والحصول على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء التدريب.