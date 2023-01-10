انطلاق أشهر سباقات الهجن بين قبيلتي المزينة والترابين في جنوب سيناء

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات أشهر سباقات الهجن بين القبائل البدوية في جنوب سيناء، وهو سباق "الزلقة" الذي يُقام سنويًا في العاشر من يناير بين قبيلتي المزينة والترابين.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن بجنوب سيناء، إن سباق الزلقة للهجن يقام في نفس التوقيت من كل عام بين قبيلتين جارتين من أعرق القبائل البدوية وهما "المزينة، والترابين"، ويشارك فيه أبناء هذه القبائل من كل المحافظات المصرية وليس المتواجدين على أرض جنوب سيناء.

وأكد "حمدان" في تصريح لـ"الشروق"، أن هذا السباق يجري منذ أكثر من 30 عامًا بهدف إحياء التراث القبلي، وتنشيط السياحة بمدن نويبع ودهب وطابا، ويحرص على مشاهدة هذا السباق العديد من السائحين بل ويدعموه أحيانًا، نظرًا لروح المنافسة الشريفة التي تظهر بين القبيلتين خلال السباق.

وأشار إلى أن السباق يقام بمنطقة الزلقة التابعة لمدينة نويبع على طريق وادي وتير لذا سمي بسباق الزلقة، وجرى اختيار هذه المنطقة لكونها سهل متسع يصلح لإقامة سباقات الهجن، كما يتسع لاستيعاب آلاف المواطنين من القبيلتين على مستوى جميع المحافظات المصرية، وأبناء القبائل البدوية المختلفة التي توجد بجنوب سيناء، إضافة إلى عدد كبير من السائحين المهتمين بسباقات الهجن.

وأوضح أن السباق يجري على شوط واحد فقط لمسافة 30 كيلو متر، بمشاركة 55 متسابقًا من القبيلتين من جميع المحافظات المصرية، باستخدام جمال الزامول فقط.

ولفت إلى أن سباق الزلقة تحرص القبيلتين على انطلاقه كل عام للحفاظ على التراث البدوي الأصيل، والحفاظ على السلالات الأصيلة للجمال التي تمتلكها القبيلتين، وتشجيع روح التنافس الشريف دون تعصب، وتعميق أواصر الود والاحترام بين القبيلتين الجارتين، لذا يتدخل عقلاء وكبار القبيلتين لضمان خروج السباق الشهير بأبهى صورة، خاصة أن له متابعين من دول أجنبية.

جدير بالذكر أن سباقات الهجن ارتبطت بحياة البادية منذ القدم، وأصبحت أحد موروثات العادات البدوية، وتقام سباقات الهجن بين القبائل البدوية، بل تخصصت بعض القبائل في الانفراد بسباق معين مثل سباق الزلقة، فبعد أن كانت هذه الهجن تستخدم قديمًا في الحروب والغزوات، أصبحت ذات قيمة تاريخية في سباقات الهجن التي ارتبطت بشكل عام بعادات القبائل البدوية في سيناء منذ القدم.

وكانت تقام سباقات الهجن في الأفراح والأعياد ويرصد لها مشايخ القبائل جوائز عينية بسيطة، لتنمية روح المنافسة والمتعة، ويعد امتلاك القبائل البدوية لجمال السباق أمر يدعو للتفاخر، لكون سباقات الهجن هواية وتراث لهم، وقيمة مالية لمن يرغب في بيعها.