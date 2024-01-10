قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق يريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض لكنه لم يحدد موعدا نهائيا، واصفاً وجود تلك القوات بأنه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.

وأضاف السوداني، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في بغداد، أمس الثلاثاء، أن هناك حاجة لإعادة تنظيم هذه العلاقة حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة، مشيراً إلى أن خروج تلك القوات يجب أن يتم عبر التفاوض.

واكتسبت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل عراقية، والعديد منها قريب من إيران، لرحيل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، زخماً بعد سلسلة من الضربات الأمريكية على فصائل مرتبطة بإيران وتشكل أيضاً جزءاً من قوات الأمن العراقية الرسمية.

وأثارت تلك الضربات، التي جاءت ردا على عشرات الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على القوات الأمريكية منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة، مخاوف من أن يصبح العراق مرة أخرى مسرحا لصراع إقليمي.