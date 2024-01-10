رئيس حي الزيتون يشن حملة مفاجئة على المخابز والمحال التجارية

قاد رئيس حى الزيتون، أحمد سمير محمد، حملة بالتعاون مع إدارات التموين والطب البيطرى والإسكان والمرافق بالحى، للمرور على المحال التجارية والمخابز، لمراجعة أسعار السلع والتصدى للمخالفين.

_التزام أصحاب المخابز بوزن ومواصفات الخبز

وأكد سمير، المرور على المخابز والمحال التجارية بنطاق حى الزيتون، موضحًا التزام أصحابها والباعة بالمحال بالمواصفات والجودة والأسعار دون تلاعب، وحرصهم على تواجد الشهادات الصحية، بحضور مفتشي التموين والصحة بالزيتون.

_إزالة أعمال بناء مخالفة بمؤسسة النور

ونوه سمير، بتنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 21 بشارع مؤسسة النور، بحضور مديرة الإسكان ومديرى الحى التنفيذين، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتصدى لكافة الأعمال المخالفة بالأحياء.

_تركيب بلاط الإنترلوك وبلدورات أرصفة بشارع والى

وأشار رئيس حى الزيتون، إلى إحلال وتجديد وتركيب بلاط الإنترلوك وبلدورات الأرصفة

ورفع كفاءة شارع والى، ومربع الشيخ عليش بحمامات القبة، منوهًا بفتح الطريق أمام المارة بشوارع طومان باى ونصوح ودار السعادة، بحضور قائد شرطة المرافق وأجهزة الحى التنفيذية.