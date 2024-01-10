ضبط مالك سلسلة صيدليات هارب من أحكام قضائية بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة مطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية مسجلة ضده حال تواجده بمنطقة الدقي.



وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، معلومات تفيد تواجد صاحب سلسلة صيدليات وماركت شهيرة، هارب من تتفيذ أحكام.



وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكما جزئي ومستأنف بالعجوزة والدقى والمعادي والنزهة والقاهرة الجديدة، بتهمة تبديد شيكات بإجمالى 131 سنة سجن، وكفالات 102 ألف جنيه وغرامات بقيمة 147 ألف جنيه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.