وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل بإدارة زفتى

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في الـ9 من يناير الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، الامتحان، اليوم الأربعاء، وفقًا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وتوجه وكيل تعليم الغربية لمتابعة مدرستي الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي، ونهطاي للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة زفتى التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحان، واطمأن على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ثم تفقد الكنترول بالمدرستين، واطمأن على التصحيح والرصد الورقي والإلكتروني، مشددا على دقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل.

وخلال متابعته، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، موجها باستمرار التصحيح أولاً بأول، والرصد بالشيت الورقي والإلكتروني يوميا.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، بأن نحو 113 ألفا و471 طالبا من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 11 ألفا و279 طالبا من الصف الخامس الابتدائي، ونحو 11 ألفا و586 طالبا من الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم، واللغة الإنجليزية، ونحو 105 آلاف و99 ألف طالب من الصف الأول الإعدادي، ونحو 98 ألفا و823 طالبا من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، ونحو

15 ألفا و731 طالبا من الصفين الأول والرابع الصناعي، ونحو 3488 طالبا من الصف الأول الزراعي، ونحو 13 ألفا و922 طالبا من الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.