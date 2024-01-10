تحدث عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق، عن مشاركة الفراعنة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجاري و 11 فبراير.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية: «الروح الموجودة في منتخب مصر نقطة القوة الأكبر، الفنيات فقط لا تأتي بالبطولة، وإنما الروح والتماسك وكتابة التاريخ».

وأضاف: «فيتوريا يرفع الضغط عن لاعبي منتخب مصر في تصريحاته التي أكد من خلالها أنه لا يعد بحصد اللقب، عام 2008 فقط هو العام الذي كنا مرشحين فيه لحصد اللقب فقط».

وتابع: «الجيل الحالي لمنتخب مصر هو الأكثر تكاملا وقوة منذ 2010 وانظر إلى جميع المراكز والأسماء القوية واللامعة، ولدينا خط وسط هو الأقوى».

وتطرق للحديث عن محمد صلاح، قائلا: «صلاح حقق كل شيء، ولكنه يحتاج لبطولة مع منتخب مصر».

وأتم: «اللاعبون يصل إليهم كل ما يُكتب عبر السوشيال ميديا، لذلك لابد من الدعم فقط».