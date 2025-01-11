ليفركوزن يهزم دورتموند ويواصل مطاردة صدارة الدوري الألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل باير ليفركوزن مطادرته لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما تغلب على مضيفه بوروسيا دورتموند 3/2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر، والذي يلعب غدا السبت مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز السادس.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة الأولى عن طريق ناثان تيلا، قبل أن يضيف باتريك تشيك الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 12 سجل جيمي بيلو جيتنز الهدف الأول لدورتموند، لكن تشيك عاد مجددا لهز الشباك لصالح ليفركوزن في الدقيقة 19.

وسجل سيرهو جيراسي الهدف الثاني لدورتموند من ضربة جزاء في الدقيقة 79، لكنه لم يكن كافيا لمنع ليفركوزن من تحقيق الفوز خارج ملعبه.