أكرم حسنى: أنغام فاجأتنى بتسجيل أغنية «تيجى نسيب» بعد سنة ونصف من كتابتها

أمير طعيمة: «هقولك إيه» أكثر أغنية مختلفة كتبتها فى 2024

قالت الفنانة أنغام، إنها سعيدة جدا بما حققه ألبوم «تيجى نسيب» منذ طرحه وحتى الآن، مؤكدة أنها لمست نجاحه فى الحفلات التى قامت بإحيائها خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الجمهور حفظ كلمات الأغانى سريعا.

وأوضحت أنغام، على هامش الحفل الذى أقيم احتفالا بالألبوم، أن «تيجى نسيب» لم تقدمه بمفردها بل تعاونت فيه مع عدد كبير من المبدعين الذين ساعدوها فى هذه الرحلة، وأن الموسيقى التى قدمت والمستوى الفنى الراقى كان بمساعدة مجموعة المبدعين.

وتابعت: «الشغل حلو أوى، صحيح الشغل متعب لكن عندما تنظر إلى نجاحك وإنجازك الذى قدمته تترك التعب خلفك وتفرح بإنجازك»، مشيرة إلى أنها غنت من كلمات أكرم حسنى الشاعر الموهوب، الذى أصبح من وجهة نظرها فى مصاف كبار الشعراء الغنائيين.

وعن سبب اختيار «تيجى نسيب» لتصويرها فيديو كليب، أوضحت أنغام، أن الاختيار وقع على الأغنية التى يمكن أن يخرج منها صورة جيدة ومشاعر وأحاسيس، لذلك تم الاتفاق على تصوير «تيجى نسيب».

وعن تجربة إنتاجها لألبوم «تيجى نسيب»، قالت أنغام، إنها كانت خائفة لأنها تنتج لنفسها لأول مرة، فكانت تشعر بالقلق والمسئولية، لأن القصة ليست مرتبطة بالمزيكا والغناء فقط، مفسرة سبب اختيارها «صوت مصر» اسما لشركتها: «كنت ألقب بـصوت مصر من زمان وبشوف أن اللقب مرتبط بمصر أكثر ما هو مرتبط بأنغام».

وكشفت أنغام أنها تحب دعم المواهب الشابة من الشعراء والملحنين، وتحب أن تستعين بهم دائمًا فى ألبوماتها، كما تنوى الإنتاج لأصوات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنغام أنها تعمل حاليا على ألبومها الجديد مع نفس فريق عمل ألبوم «تيجى نسيب»، مع أكرم حسنى وإيهاب عبدالواحد وأمير طعيمة وباقى فريق العمل، مؤكدة على أن من يملك فكرة ومؤمن بها لابد أن يجتهد ويعمل من أجل تقديمها.

وحرصت أنغام على توجيه تحية لفريق عملها وزملائها الكبار سواء الشعراء والملحنين، مؤكدة على أنهم فى حياتها العنصر الأهم والأكبر، وهم السند والمبدعين الحقيقيين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورها لتكون الصوت الذى يقدم إبداعهم، كما وجهت شكرًا خاصًا للفنان أكرم حسنى وكانت سببًا فى أن يتعرف الناس على جانب جديد لديه.

وعن أداء البلوجر «أم عمر» لأغنيتها الشهيرة «مجبش سيرتى»، وتصدرها للتريند خلال الفترة الأخيرة، بعد 14 سنة من طرحها، علقت أنغام مازحة: «بوظت الأغنية.. وقار الأغنية راح».

من جانبه، قال الفنان أكرم حسنى، إنه كتب أغنية «تيجى تسيب» فى 5 ساعات، موضحا أنه عقد جلس طويلة مع الملحن إيهاب عبد الواحد، ثم جلس بمفرده وكتبها، ولم يستطع الانتظار للصباح، فقرر الاتصال مرة أخرى بـ«عبد الواحد» وطلب مقابلته، لعرضها عليه، فأبدى إعجابه بها.

وعن رد فعل أنغام بعد سماع الأغنية لأول مرة، قال «حسنى» إن أنغام أعجبت بالأغنية فور سماعها وكانت سعيدة بها جدا، ولم يحدث تواصل بينهما لفترة طويلة، لكنه وجد مكالمة من أنغام بعد سنة ونصف تبلغه أنها سجلت الأغنية وتريد مقابلته لكى يستمع لها.

وعن فكرة إطلاق كليب «تيجى نسيب»، قال أكرم إنه فكرة مختلفة، وهو أمر ليس جديدًا على أنغام فهى تفكر دائمًا بذكاء وتعمل إعادة إحياء للألبوم بعد شهور من طرحه، وهى فكرة ذكية أحييها عليها.

أما الشاعر الغنائى أمير طعيمة، فأوضح أنه تعاون مع أنغام فى ألبوم «تيجى نسيب» بـ4 أغانٍ، مؤكدا على أن أغنية «هقولك إيه»يشعر أنها أكثر أغنية مختلفة كتبها فى عام 2024، وهى ضمن أغانى ألبوم أنغام.

ألبوم «تيجى نسيب» يضم 12 أغنية، وقدمته أنغام بعد 5 سنوات من آخر ألبوماتها «حالة خاصة» عام 2019، وأقيم الاحتفال بإطلاق كليب «تيجى نسيب» بحضور عبدالرحمن وعمر أبناء أنغام، وعدد من الفنانين، من بينهم حسن الشافعى، ومحمد الشرنوبى، وطارق مدكور، وأمير محروس، بالإضافة إلى الإعلامية لميس الحديد، ومذيعان الراديو محمد نشأت وهند رضا، والمخرج طارق رفعت، والفنانة التونسية يسرا الجديدى، زوجة الشاعر أمير طعيمة.