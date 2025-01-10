الأهلي يختتم تدريباته في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان

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أنهى فريق الأهلي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيڤواري، غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

خاض الفريق مساء اليوم الجمعة مرانه على استاد فيليكس بوانيي، الذي يستضيف المباراة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة، قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات البدنية والخططية وفقًا للبرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة.

وسافر الأهلي إلى أبيدجان بقائمة تضم 22 لاعبا، وهم.. محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط أمامه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الصدارة برصيد 8 نقاط، وخلفه شباب بلوزداد الجزائر برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.