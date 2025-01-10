مصرع وإصابة 8 أشخاص جراء حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، مصرع 3 نساء وإصابة 5 أطفال بجروح ورضوض شديدة جراء حادث تدافع مأساوي شهده المسجد الأموي في دمشق، وذلك وفق حصيلة أولية.

ووقع الحادث خلال فعالية نظمها مدنيون، وسط ازدحام شديد داخل المسجد التاريخي، بحسب ما قاله الدفاع المدني عبر حسابه على منصة إكس.

وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادثة فور وقوعها، حيث تمكنت من انتشال جثمان امرأة من داخل المسجد، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية لعدد من المصابين، بينهم طفلة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الازدحام الكثيف داخل المسجد أثناء الفعالية ساهم في وقوع التدافع، ما أدى إلى انهيار البعض على الأرض وإغماء آخرين، خاصة بين صفوف النساء والأطفال، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة لتنظيم حركة الزوار وضمان سلامة المشاركين في الفعاليات القادمة، وسط دعوات لزيادة تدابير السلامة في المواقع ذات التجمعات الكبيرة.