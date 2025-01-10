انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تكريم مجدى أحمد على والحفيان وبوسيا وأبسا.. والنبوى: لولا أمى ما كان لى هذا الوجود

تحت شعار «السينما الإفريقية قمر 14»، افتُتِحت مساء أمس، الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، (دورة الفنان الراحل نور الشريف)، بمعبد الأقصر، والتى تم إهداؤها لروح كل من السيناريست بشير الديك، والمؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، والمخرج الموريتانى ميد هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

الحفل الذى قدمته الإعلامية السودانية تسنيم رابح، والفنانة ياسمين الهوارى، بدأ بالسلام الوطنى، وفقرة فنية بعنوان «السينما الإفريقية قمر 14» قدمتها آسيا مدنى وحسان القوصى، قبل أن يلقى الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان كلمة، قال فيها، إن النجم الراحل نور الشريف، الذى تحمل هذه الدورة اسمه، بالنسبة له وللسينما النجم الأطول عمرا، لأنه منذ بداية ظهوره وهو نجم، لذلك هو قمر 14 السينما المصرية.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس المهرجان، إن السينما تبحث عن العدل والحرية، والحب والسلام، وسط هذه الصراعات والحروب والقتل والدمار فى هذا العالم الظالم القاسى، مؤكدا على أن الفن

لن يستطيع وحده إقامة العدل ولكنه يبحث عنه ويقدمه ويقوم بدوره المهم فى الوعى والخير والجمال.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم، وهم الفنان خالد النبوى، والتونسى أحمد الحفيان، والفنانة الغانية أكوسوا بوسيا، والمخرج السنغالى موسى سنا أبسا، والمخرج مجدى أحمد على.

«أيها التكريم الجميل انت مش هتقدر عليا وأنا مش هنبسط ولا حاجة ومش بعتبره تقدير لما فات، ولكن تقدير لما هو قادم انتوا لسا مشوفتوش حاجة».. بهذه الكلمات بدأ الفنان خالد النبوى، حديثه للحضور عن تكريمه، مؤكدًا على أنه يعتبر هذه اللحظة من لحظات الشكر والاعتراف بالجميل.

وتابع: «الشكر لله أولا على كل شىء، والامتنان إنى اتولدت على أرض مصر، وأتشرف بتسلم التكريم داخل أثر عمره تلات آلاف سنة، فى الأقصر بلدنا صاحبة الحضارة الكبيرة».

ووجه خالد النبوى، الشكر لأسرته متأثرًا: «شكرا لأمى وأبويا اللى أرادا تعليمى وفعلا، وشكرا لأمى، فلولا هذه السيدة لم أكن موجودا هذا الوجود، شكرا لعائلتى اللى حضروا رغم مشاغلهم، وشكرا لكل ناقد وصحفى وإعلامى ساهم فى استمرار مشوارى، شكرا للسينما الإفريقية على هذا التكريم، وشكرا للجمهور الذى لا يكون الفن إلا بوجودهم وتقديرهم لى بمتابعة أعمالى، وهذا التقدير ليس لى شخصيا وإنما للمخرجين والكتاب والمنتجين الذين تعاونت معهم إلى جانب ممثلين كبار فهذا تقدير لهم».