قصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وتمشيط داخل أحياء البلدة.

وقصفت إسرائيل بالمدفعية بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل صباح اليوم الجمعة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجيرات وتمشيط بالرشاشات الثقيلة داخل احياء البلدة. وتمركزت قوة من الجيش الإسرائيلي ليلًا في محيط مركز الجيش اللبناني عند مثلث بلدات القوزح- دبل- عيتا الشعب في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بعد مساع قام بها الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ويقضي الاتفاق بأن تنسحب القوات الإسرائيلية بعد 60 يوما من سريانه، من جنوب لبنان الذي غزته في أول أكتوبر الماضي.

ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.