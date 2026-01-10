• وزير الثقافة والمهندس إبراهيم المعلم وأحمد أبو الغيط وعمرو موسى أبرز الحضور

افتتحت مؤسسة فاروق حسني الثقافية مساء اليوم السبت، متحف فاروق حسني بالزمالك، وذلك بمقر المتحف الكائن في شارع العزيز عثمان بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق، والدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والمخرج المسرحي خالد جلال عضو مجلس الشورى، وجمال مبارك، وسامح شكرى وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، ورجل الأعمال صلاح دياب.

بالإضافة إلى وزيرة الثقافة البحرينية السابقة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، والكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، وغادة والي المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، والكاتب خالد منتصر، والكاتب محمد سلماوي، والدكتور أشرف رضا رئيس مجمع الفنون والثقافة، والكاتب سليمان جودة، ومنير فخرى عبد النور السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، وحمدى سطوحى رئيس صندوق التنمية الثقافية، ووليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان صلاح بيصار، وعضو مجلس النواب طارق الملا، والناقد طارق الشناوي، والكاتبة فريدة الشوباشي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي.

في كلمته، قال وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو: "عندما نذكر الأستاذ فاروق حسني، فإننا لا نتحدث عن مجرد اسم، بل عن قامة كبيرة في الحياة الثقافية. فقد أرسى لنا، بمحبة كبيرة ونهج ثقافي رفيع، أسسًا أثرت الثقافة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "ويُعد هذا المتحف بؤرة ثقافية ومعرفية مهمة، ستخدم قطاعًا واسعًا من مجالات الفنون التشكيلية والبصرية. كما نحتفي من خلاله بعملية التشابك الخلّاق بين المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية في البلاد، حيث يمثّل المتحف محور اهتمام أساسي لتكامل العمل الثقافي داخل المجتمع المدني".

بينما قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن فاروق حسني لم يكن مجرد صديقا له، بل كان مريده وعاشقًا لفنه، مؤكدًا أن مصر كانت محظوظة بوجود فنان كبير مثله، إذ كرّس الكثير من جهده ومدخراته لخدمة الفن ودعمه.

من جانبها، أعربت الشيخة مي آل خليفة وزيرة ثقافة البحرين السابقة، عن سعادتها بافتتاح متحف فاروق حسني، وقالت في كلمتها: "أشعر بسعادة كبيرة بوجودي في افتتاح متحف فاروق حسني، هذا الرجل الذي له مواقف كثيرة مهمة على المستوى الشخصي والثقافي في الوطن العربي، فقد كان فاروق حسني مؤمناً بأن الثقافة هي فعل مقاومة، وله فضل دعم المثير المشروعات الثقافية في البحرين".

ويأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص المؤسسة على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أهم مقتنيات الفنان فاروق حسني وأعماله الفنية التي أنجزها على مدار سنوات طويلة، وتعكس تطور تجربته الإبداعية ورؤيته الفنية التي تميّزت بالاتجاه إلى الفن التجريدي، والاعتماد على اللون والحركة والمساحة كعناصر أساسية في العمل الفني