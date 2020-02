وصلت منذ قليل الفنانة الأمريكية إيدينا مينزيل، على السجادة الحمراء لحضور النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، المقام على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتقدم إيدينا خلال الحفل أغنية «إلى المجهول - Into the Unknown» من فيلم «Frozen 2»، ومن المقرر أن يصاحبها على المسرح أبطال الأداء الصوتي للفيلم؛ من أجل تقديم استعراض خلال الغناء.

وتنافس أغنية «إلى المجهول - Into the Unknown» على جائزة «أفضل أغنية أصلية - Best Original Song».

وينتظر الجميع بداية الحفل الضخم؛ لمعرفة من الفائز في هذه الليلة، التي تنظمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة سنوياً؛ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية للعام الماضي، ويتم فيها تصويت 8500 عضو من الأكاديمية الأمريكية.

وكان الحساب الرسمي لجوائز الأوسكار قد أعلن عن أسم 36 فنانا، اختارتهم اللجنة المنظمة رسمياً؛ لتقديم مراسم الجوائز، حيث وقع الاختيار على المغنية "جانيل موناي" لتؤدي الفقرة الغنائية ضمن فعاليات الحفل، إلى جانب نجوم آخرين من بينهم المغنية الشابة "بيلي إيليش"، المغني العالمي إيلتون جون، المغنية والممثلة إيدينا مينزيل، التي جسدت شخصية "إيلسا" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Frozen 2"، بالإضافة إلى كريسي ميتز، راندي نيومن، سينثيا إيريفو.

كما ضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود أبرزهم، النجمة زازي بيتز، الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، الحاصل على أوسكار للعام الماضي، النجم كيانو ريفز، والنجم العالمي توم هانكس، الذي خرج من سباق المرشحين، النجمة بري لارسون، بينولوبي كروز، سلمي حايك، ساندرا أوه، نتالي بورتمان، أوسكار إسحاق، شيا لبوف، المخرج سبايك لي، تايكا وتيتي، وآخرين.

بينما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن نيتها تكريم الممثل الأمريكي الراحل كيرك دوجلاس، الذي وافته المنية، عن عمر ناهز 103 أعوام، وتم إضافة اسم النجم الراحل ضمن ألبوم "In Memoriam"، الذي يتم إذاعته خلال فقرات الحفل، ويضم قائمة من النجوم الذين رحلوا خلال 2019.