أعلنت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن شقيقتها، وذلك بناء على حكم القاضي، بعد 33 شهرًا من اعتقالها.

ذكرت ذلك علياء في تغريدة على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء.

واعتقلت الهذلول، البالغة 31 عاما، في شهر مايو من عام 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

كما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ميا الزهراني بثبوت تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.