محافظ الإسماعيلية يفتتح محطة مياه الشرب بالقنطرة غرب

افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، محطة مياه الشرب بالكيلو 14 النصر بمدينة القنطرة غرب أعمال بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة.

وتابع بشارة أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطة التى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر فى الثانية لخدمة نحو 25 ألف نسمة ضمن خطة الإحلال والتجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه.



واستمع بشارة إلى شرح تفصيلي لأعمال الإحلال والتجديد التى نفذت بالمحطة والتى شملت إحلال الطلمبات المرشحة والعكرة وطلمبات الخزانات والمرشحات ومنظومات الكلور وخزانات المياه ، وشهد بشارة تجربة عملية لاختبار عينات مياه شرب بالمحطة ومدى مطابقتها للمواصفات وإجراء اختبارات العكارة والأملاح ونسبة الكلور .



وأكد بشارة أن أعمال الإحلال والتجديد تجرى بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه، و ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية ، ورفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد المحافظ بأعمال الإحلال والتجديد التى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اهتمام الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره من أهم المرافق الحيوية.



وقال بشارة ل"الشروق" إن يعد إضافة لخدمة أهالى المنطقة خاصة أن بعضهم لم يصل لهم مياه الشرب النقية حتى الآن ونجتهد لإقامة محطات أخرى وتوصيل المياه لجميع الأماكن . وأضاف بشارة بطلب خريطة بأماكن تدفق مياه الشرب فى نطاق القنطرة غرب لوضع خطة تنفيذية لتوصيل المياه لجميع المناطق فى القريب العاجل.



من جهته أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى ضمن أهم أولويات الشركة وخطتها المالية، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا بتشغيل المحطة طبقا للنظم القياسية وتطبيق برنامج "ماستر" فى تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب ، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة لإدارة محطات المياه والصرف الصحى للحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والالتزام بالمعايير القياسية وتقليل الطاقة المستهلكة .