ميركل: من الممكن تطعيم العاملين بالمدارس والحضانات ضد كورونا قبل الصيف

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنه من الممكن منح العاملين في المدارس والحضانات الجرعة الأولى، على الأقل، من لقاحخ كورونا قبل الصيف.



جاءت هذه التصريحات لميركل في أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو حول سبل مواجهة كورونا في الفترة اللاحقة.



واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات على مراجعة تعديل مرسوم التطعيم بشكل يمكن معه تبكير تطعيم العاملين في الحضانات ومعلمي المدارس الابتدائية عن الموعد المقرر لذلك.



وقالت ميركل إن هذه الفئات المهنية ليس لديها فرصة للحفاظ على مسافة التباعد المكاني المطلوبة، وأضافت أن الأمر يتعلق بإشارة لأهمية الحضانة والمدرسة " وبأننا نضطلع بالتزام خاص لحماية هؤلاء العاملين، ونحن نرغب في التعبير عن هذا من خلال هذا الإجراء".



ووفقا للقرار الصادر عن المشاورات، من المنتظر مراجعة ما إذا كان من الممكن تطعيم هذه المجموعات " ضمن الفئة الثانية ذات الأولوية الكبيرة"، ولم يتقرر شيء بعد بخصوص هذه التطعيمات.



يذكر أن العاملين في الحضانات والمدارس مدرجون ضمن المجموعة الثالثة في فئة الأولويات التي تضم أيضا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



وتسري التطعيمات حاليا على المنتمين إلى المجموعة الأولى في قائمة الأولويات والتي تضم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ونزلاء دور الرعاية والعاملين فيها والعاملين في القطاع الصحي المعرضين لخطر كبير للعدوى، وتطمح السلطات الألمانية إلى الانتهاء من تطعيم المجموعة الأولى بحلول نهاية مارس المقبل على أن يبدأ تطعيم أفراد المجموعة الثانية بعد ذلك.