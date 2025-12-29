أموريم مازحًا: برونو قائد حقيقي وقد يرغب في سرقة منصبي بمانشستر يونايتد

مازح البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بشأن الدور القيادي الكبير الذي يلعبه قائد الفريق برونو فيرنانديز، مؤكدًا أن لاعب الوسط البرتغالي قد يكون طامحًا يومًا ما لتولي منصبه، في إشارة إلى تأثيره داخل الفريق وخارجه.

ويغيب فيرنانديز عن المشاركة منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 قبل أعياد الميلاد، إلا أن غيابه عن المستطيل الأخضر لم يمنعه من أداء دور مهم خلف الكواليس، حيث يساهم في دعم زملائه ومساعدة الجهاز الفني في مرحلة يتعلم فيها الفريق كيفية التأقلم دون قائده.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى جوار الملعب قبل فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل، كما يحرص باستمرار على التواجد بجانب أموريم خلال الحصص التدريبية، في صورة تعكس شخصيته القيادية ورغبته في التعلم والمساندة.

وقبل مواجهة وولفرهامبتون، قال أموريم مازحًا عن قائده: "لا يمكن أن يكون ذلك اللاعب الذي، عندما لا يشارك، يلتزم الصمت ولا يتحدث. هو دائمًا يتكلم ويتواصل، ولهذا السبب هو القائد. لديه بعض السلبيات أحيانًا، مثل طريقة تحريك ذراعيه، لكنه يمتلك الكثير من الإيجابيات".

وأضاف: "بعد كل مباراة أو حصة تدريبية، وحتى أثناء فترة التعافي، يكون هو الشخص الذي يذهب لمشاهدة زملائه وهم يتدربون. هناك الكثير من الأمور التي لا ترونها، لكنه يقوم بها باستمرار. بعد العلاج مباشرة يذهب لمتابعة التدريبات. لا أعلم إن كان يريد منصبي، لكنه قائد حقيقي، هذا الرجل قائد".

وفي سياق آخر، شدد أموريم على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام وولفرهامبتون، خاصة أن فريقه لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر سبع مواجهات، لكنه لا يزال يعاني من غيابات مؤثرة، في مقدمتها غياب فيرنانديز.

وقال المدرب البرتغالي عن اللقاء: "بالطبع نحتاج إلى الفوز. لقد أظهروا أمام أرسنال أنهم كانوا قريبين على الأقل من التعادل. في الدوري الإنجليزي لا يمكنك التنبؤ بأي شيء. لديهم مشاكلهم ونحن لدينا مشاكلنا، لكن في هذه المباراة لا توجد أعذار. نحتاج إلى الفوز وسنحاول حصد النقاط الثلاث".