الشرطة الباكستانية تحتجز فتاة مراهقة تم تجنيدها عبر الإنترنت لتنفيذ تفجير انتحاري

قالت السلطات اليوم الاثنين إن الشرطة الباكستانية احتجزت فتاة مراهقة جرى تجنيدها عبر الإنترنت من قبل جماعة انفصالية محظورة لتنفيذ "هجوم انتحاري كبير".

وقال وزير داخلية إقليم السند، ضياء الحسن، خلال مؤتمر صحفي، إنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية للفتاة، وستوضع تحت حماية الدولة باعتبارها "ضحية وليست مشتبها بها".

وأوضح الحسن أنه جرى احتجاز الفتاة خلال تفتيش روتيني أجرته الشرطة على الحافلات أثناء توجهها إلى كراتشي، عاصمة إقليم السند، قادمة من إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، حيث كانت في طريقها للقاء شخص يتولى توجيهها.

وأضاف الحسن أن الفتاة كانت مستهدفة عبر الإنترنت من قبل جيش تحرير بلوشستان، الذي صنفته الولايات المتحدة جماعة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الحسن "بدت الفتاة مرتبكة عندما وجه إليها رجال الشرطة أسئلة روتينية"، مضيفا أنه تم اقتيادها إلى مركز للشرطة، حيث كشفت عن تواصلها مع مسلحين منذ عدة أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام.

من جانبه، أدان وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، جيش تحرير بلوشستان والجماعات الانفصالية الأخرى بسبب استدراج الأشخاص نحو العنف، مؤكدا أن احتجاز الفتاة حال دون وقوع خسائر كبيرة محتملة في الأرواح.