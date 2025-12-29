سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ناشر الصحيفة أشار إلى المقاتلين الفلسطينيين باعتبارهم "مقاتلين من أجل الحرية"، والحكومة انتقدت مرارا تغطيتها للحرب على قطاع غزة..



أوقف مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي اشتراكاته في صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية، تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة العام الماضي عقابا لها على تغطيتها لعدوان تل أبيب على الفلسطينيين.

وقالت إذاعة الجيش الاثنين: "علّقت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرًا جميع حسابات اشتراكات صحيفة هآرتس"، معتبرة القرار ضمن "الحرب على حرية الإعلام".

وأضافت: "وفقًا لمصادر في وحدة المتحدث باسم الجيش، يأتي هذا القرار نتيجةً لقرار حكومي صدر في نوفمبر 2024".

ينص القرار الحكومي على: "تعلن الحكومة عزمها قطع جميع العلاقات الإعلانية مع هآرتس، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وأي مؤسسة أو هيئة حكومية ممولة منها، إلى عدم التواصل مع الصحيفة بأي شكل من الأشكال"، بحسب الإذاعة.

وتابعت الإذاعة: "بعد مرور أكثر من عام على القرار الحكومي، قُطع وصول وحدة المتحدث باسم الجيش إلى جميع حسابات اشتراكات هآرتس".

الإذاعة رأت أن هذا القرار يعني أن "وحدة متحدث الجيش، المسؤولة عن مراقبة وسائل الإعلام الإسرائيلية والتواصل معها ومتابعتها، أصبحت محرومة من الوصول إلى الصحيفة".

وأردفت: "بحسب مصادر في المؤسسة الدفاعية، تمّ مؤخرا قطع حسابات الوصول إلى هآرتس، ليس فقط عن متحدث الجيش، بل أيضا عن حسابات مسؤولين كبار آخرين في الجيش".

وطلبت الإذاعة تعليقا من مكتب متحدث الجيش فقال إنه "يمكنكم التواصل مع وزير الدفاع في هذا الأمر"، فيما لم يردّ مكتب وزير الدفاع على استفسار الإذاعة.

وقال مراسل الإذاعة دورون كادوش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "للعلم أنا أعمل في إذاعة الجيش، وهي وسيلة إعلامية رئيسية أخرى تسعى الحكومة أيضا إلى محاربتها وإغلاقها".

وقررت الحكومة إغلاقها بداعي "انخراط الإذاعة في المحتوى السياسي يضرّ بالجيش وجنوده ووحدته"، لكن المحكمة العليا قرردت تجميد القرار لحين فصلها في التماسات ضده.

وتعد إذاعة الجيش من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها لا تعتبر ناطقا رسميا باسم الجيش، وتبث أحيانا انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قررت إلغاء الاشتركات في "هآرتس" على خلفية تصريحات لناشر الصحيفة عاموس شوكين أشار فيها إلى المقاتلين الفلسطينيين باعتبارهم "مقاتلين من أجل الحرية".

وفي حينها قال شوكين: "يجب تدفيع الحكومة ثمن دفاعها عن المستوطنات (في الضفة الغربية المحتلة) ومحاربة المقاتلين الفلسطينيين من أجل الحرية الذين يسمون في إسرائيل إرهابيين".

وقال مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي آنذاك إن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب "مقالات عديدة أضرت بشرعية إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس"

ولطالما انتقدت الحكومة الإسرائيلية الصحيفة؛ بسبب تغطيتها لحرب الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة يوم 8 أكتوبر 2023.

وبموازاة إبادة غزة صعّدت إسرائيل عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لضمها بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية تنص عليها قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.