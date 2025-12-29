الناطق العسكري الجديد باسم القسام: خريف الاحتلال بدأ ولعنة العقد الثامن حلت عليه

أدلى الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، بأول خطاب له مساء اليوم الاثنين، وأعلن فيه اغتيال عدد من أبرز قادة القسام بسبب الحرب الإسرائيلية.

وقال خلال كلمته، إن «عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والضفة الغربية والأسرى الفلسطينيين يأخذ منحى تصاعديًا».

وأشار إلى استمرار الاحتلال في استباحة الأقصى، وتهجير أهل الضفة، وسعى لإكمال مشروع الضم الذي تسارع حكومة نتنياهو، لتسريع خطى تنفيذه على الأرض.

ولفت إلى أن «العدوان الوحشي على الأسرى الفلسطينيين، وتشريع قانون إعدام الأسرى، يستوجب من الشعب الفلسطيني التصدي له، ويرسل رسالة أن عدوان الاحتلال لم يتوقف».

ودعا إلى ضرورة استمرار وتصاعد الحراك العالمي، على كل المستويات، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب، مناشدًا إغاثة غزة التي لازالت تعاني الأمرين، والتخفيف من معاناة أهلها.

وحذر من أن الاحتلال يجعل من دول المنطقة بوابة لإقامة «إسرائيل الكبرى»، مستشهدًا بالعدوان المتواصل على لبنان وسوريا.

وأضاف: «خريف الاحتلال بدأ، ولعنة العقد الثامن حلت عليه، وهناك معركة أخرى تهز اليوم أركانه، فهذه من مبشرات زواله، وستبقى لعنات دماء الأطفال والنساء والأبرياء تلاحقه إلى أن تنبذه كل الخلائق».

وذكر أن «عزلة الاحتلال وانقطاع حبل الناس عن نصرته لهي إيذانٌ بقرب نهايته، وتتبير علوه، وتحقيق وعد الآخرة».