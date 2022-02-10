هيئة الثروة السمكية: رفع كفاءة وتطوير مركز تجميع الأسماك والقزق الميكانيكي بميناء الصيد بطور سيناء

استقبل فوزي همام, مستشار محافظ جنوب سيناء لمجالس المدن، اليوم الخميس، لجنة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة للانتهاء من تطوير ميناء الصيد بمدينة طور سيناء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأجرى الوفد زيارة ميدانية لميناء الصيد؛ للوقوف على مراحل تطوير الميناء على الواقع، تمهيدًا لحصر احتياجات محافظة جنوب سيناء لتنمية قطاع الثروة السمكية.

وقال فوزي همام, مستشار محافظ جنوب سيناء لمجالس المدن، إنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على رفع كفاءة وتطوير مركز تجميع الأسماك، رفع كفاءة القزق الميكانيكي بميناء الصيد، وإنشاء مصنع الثلج "البلاطات" الجديد، إضافة إلى تطوير المصنع القديم، وتوصيل خط مياه لمزرعة نويبع السمكية التابعة لمركز بحوث الزراعة.

وأكد مستشار المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، أنه سيجري رفع كفاءة سقالة الصيادين والقزق التابعين لجمعية الصيادين بمنطقة الكيلاني، وسيجري البدء في أعمال التطوير عقب إعداد الدراسات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة وإقرارها من محافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى إدراج ميناء الصيد البحري بمدينة طور سيناء ضمن خطة التنمية الاقتصادية في عام 2015، وجرت بالفعل أعمال التطوير التي أدرجت ضمن الخطة على مراحل من قبل هيئة موانئ البحر الأحمر، وتضمنت تطوير كافة المرافق من مياه، صرف صحي، اتصالات، كهرباء، منظومة مراقبة.

ولفت إلى تطوير الرصيف البحري بطول 230 مترًا، لاستيعاب عدد كبير من المراكب، وإنشاء مبنى إداري من طابقين على مساحة 80 مترًا، ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100متر.