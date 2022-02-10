محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير الجارية

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين؛ للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تأتي استكمالا للمخطط والرؤية التي وضعتها المحافظة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وخلق شرايين جديدة، والجاري تنفيذها بعددا من القطاعات الحيوية بالمراكز والمدن.

وشملت الجولة، تفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعه طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس والجاري تطويره بدءًا من مسجد الرحمن الرحيم وحتى موقف الأتوبيس بطول ٢ كم؛ لتسير حركة المواطنين حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة به، وجارٍ استكمال الأعمال.

ووجه المحافظ، بضرورة تدعيم جانبي الطريق وجسر ترعة أبو النمرس بأرصفة خرسانية؛ لضمان أمن وسلامة المارة على الطريق وقائدي المركبات، وذلك لما يشهده من كثافات مرورية لكونه يعد مدخل رئيسي لمدينة أبو النمرس.

وتفقد المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وإطلع من المواطنين المتواجدين داخل المركز عن أي معوقات تواجهم.

وتابع المحافظ، انتظام عمل لجان التصالح بمركز أبو النمرس، مشددا على سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء الإجراءات.

وشهدت جولة المحافظ، تفقد أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق 11 بمدينة الحوامدية والجاري تطويره؛ وذلك لربطه مع طريق الجمهورية كأحد الحلول المرورية الهامه بالمدينة، موجها الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات القياسية والفنية مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لخدمة المواطنين.

وتفقد المحافظ، مبنى مدينة الحوامدية الجاري إنشاءه وتدعيمه بمركز تكنولوجي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية وتدعيمه بالأثاث والأجهزة اللازمة للبدء في تقديمة الخدمات واستقبال المواطنين.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءًا من طريق مصر أسيوط الزراعي وحتى شارع عمرو بن العاص، وذلك بطول ١.١ كيلو متر وعرض 22 متر في الاتجاهين وذلك بعد إزالة التعديات الموجودة بالطريق وإجراء التنسيق العام إلى جانب تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطى وأرصفة مشاة.