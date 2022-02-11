وكيل محلية النواب: لابد من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية

عمرو درويش: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مشينة يجب أن يواجهها كل مواطن



قال عمرو درويش، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا شك أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة تستوجب عقابًا شديدًا، لأنها تهدد الأجيال القادمة، لافتًا إلى زيادة هذا النوع من المخالفات بشكل مخيف خلال السنوات العشر الماضية.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرص عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أنه لا أحد يستطيع قبول جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، خصوصًا مع التعرض للتغيرات المناخية في الفترة الحالية، مؤكدًا أن مواجهة هذه «الجريمة المشينة» واجب على كل مواطن.



وذكر أن مشروع القانون القادم في هذا الشأن يجب أن يتضمن معاقبة من سهل إجراءات هذه الجريمة بجانب معاقبة المعتدي والمقاول، معقبًا: «يجب أن يكون هناك حساب رادع لمسؤولي الزراعة بالقرى والأقاليم والنجوع ممن سهلوا ارتكاب هذه الجريمة».



وأكد أنه لا بد من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية، لمنح مساحة للمواطن في الانطلاق برحابة الجمهورية، من خلال تسهيل عملية البناء في المناطق الجديدة بمحافظات مصر، أو منح الفرصة للمواطن للاستفادة من مبادرات الإسكان.