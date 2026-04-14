ارتفاع أسعار النفط في هايتي يثير احتجاجات والعمال يطالبون بزيادة الأجور

خرج أكثر من ألف عامل اليوم الاثنين، إلى شوارع عاصمة هايتي احتجاجًا على غلاء المعيشة ، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور ، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في إيران وانعكاسه على أسعار النفط عالمياً.

وتجمهر عمال مجمع "ميتروبوليتان" الصناعي الحكومي (المعروف محلياً باسم "سونابي") أمام بوابات المجمع في العاصمة بورت أو برانس، ورفعوا هتافات غاضبة، من بينها: "عندما نتضور جوعا، لا تستهينوا بالأمور".

وأوضح العمال أن رواتبهم لم تشهد أي زيادة منذ عام 2023، وأكدوا أنهم لم يعودوا قادرين على شراء الضروريات اليومية، خصوصاً بعد أن رفعت الحكومة أسعار الديزل بنسبة 37% والبنزين بنسبة 29% مطلع الشهر الجاري.

ولم يقتصر الاحتجاج على عمال المجمع الصناعي فقط، بل انضم إليهم آخرون من سكان العاصمة للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع في هايتي، في ظل تصاعد عنف العصابات وانتشار الفقر.

يذكر أن العصابات تسيطر على ما يقدر بنحو 90% من العاصمة بورت أو برنس، كما تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة الوسطى من هايتي.