ترامب يثير ضجة بصورة تظهره في هيئة المسيح

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليه بعد نشره صورة لنفسه تظهره في هيئة المسيح، قائلا إنه لا ينظر إلى الصورة من منظور ديني.

وكانت الصورة، التي يبدو أنه تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأسلوب اللوحات المستوحاة من الإنجيل، قد تم نشرها مساء أمس الأحد على حساب ترامب في منصة تروث سوشيال، وسط خلاف محتدم مع البابا ليو الرابع عشر.

وتظهر الصورة ترامب مرتديا رداء أبيض طويلا وهو يضع يده على جبهة رجل يرقد على سرير بمستشفى ، بينما يشع "جرم مضيء" من إحدى يديه، وتنبعث أشعة من الضوء من رأس المريض.

وأحيط ترامب في الصورة برموز وطنية أمريكية، شملت العلم الأمريكي وتمثال الحرية والنسور والألعاب النارية.

كما ظهرت شخصيات أخرى في اللوحة، من بينها جندي وممرضة ينظران إليه بإعجاب واضح.