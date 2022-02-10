بريطانيا تعد عقوبات ضد روسيا في حالة غزوها أوكرانيا

قال وزير الدولة في المملكة المتحدة للشؤون الأوروبية جيمس كليفرلي إن القانون البريطاني سيضم اليوم الخميس تشريعا من شأنه أن يسمح بفرض عقوبات على روسيا في حالة غزوها أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وذكر كليفرلي أمام مجلس العموم: "لقد وقعت على التشريع الذي سيتم تقديمه للبرلمان".



وهددت المملكة المتحدة بفرض عقوبات على روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين بمجرد دخول القوات أوكرانيا، لكن ليس لديها إلى الآن الوسائل القانونية لعمل ذلك. ونفت روسيا مرارا أنها تخطط لغزو أوكرانيا.



وعقدت وزيرة الخارجية ليز تروس محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم.