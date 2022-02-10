مينسك تعرب عن احتجاجها لكييف على تبديل علمها بعلم المعارضة البيلاروسية في مدينة أوكرانية

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أعربت سفارة بيلاروسيا في كييف، إنها أرسلت إلى وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج على استبدال علم جمهورية بيلاروسيا عند مبنى مجلس مدينة دنيبر بعلم المعارضة البيلاروسية.

وأشارت السفارة البيلاروسية إلى أنها تعتبر ما حدث، بمثابة عمل تخريبي قامت به سلطات أوكرانيا.

وطالبت السفارة، سلطات أوكرانيا بالاعتذار رسميا والتحقيق في موضوع تدنيس علم بيلاروس في مدينة دنيبر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في وقت سابق قامت سلطات مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) باستبدال علم دولة بيلاروس، والذي كان يرفرف إلى جانب أعلام الدول الأخرى، بالقرب من مجلس المدينة، بعلم المعارضة البيلاروسية الأبيض والأحمر.

وشرح عمدة المدينة، بوريس فيلاتوف، هذا القرار بـ "مبادرة شعبية" والاختلاف مع سياسة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو تجاه أوكرانيا.