جينس الشرق الأوسط: الرقم القياسي لـ «سايلو فودز» مبهر

قال طلال عمر، نائب رئيس موسوعة جينس في الشرق الأوسط، إن الرقم القياسي الذي حققته المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات؛ بتسجيل أكبر عدد لتوزيع الوجبات المدرسية خلال عام واحد؛ يضع مصر على خارطة مصاف دول العالم في تحقيق الإنجازات.

ووصف خلال لقائه بالتلفزيون المصري، الخميس، على هامش افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، الرقم القياسي المحقق بـ «المبهر»، خاصة وأنه يمس شريحة مهمة من المجتمع المصري - فئة الطلاب - مشيرا في الوقت ذاته إلى تقديم مصر أكثر من 600 مليون وجبة على مدار عام دراسي واحد فقط، لأكثر من 30 ألف مدرسة، 12 مليون طالب.

وأكد أن الرقم القياسي الجديد؛ سيظل مسجل فترة طويلة من الزمن، لافتا إلى أن الرقم المحطم؛ تمثل في 100 مليون وجبة فقط، موضحا أن الرقم المصري الجديد؛ يمثل 6 أضعاف الرقم المحطم.

ولفت إلى تواصل «جينس» مع الاطراف المصرية على مدار أشهرعديدة؛ بهدف تسليم الادلة والاجراءات اللأزمة لاتمام التسجيل، ومنح مصرالرقم القياسي، موضحا أن موسوعة تقيس الافضل في جميع المجالات العالمية في الرياضة والفن والصناعة.

وأفتتح الرئيس السيسي، صباح الخميس، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، والتي تضم 9 خطوط إنتاج جديدة، بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.