عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 21 ألفا والبرد القارس يفاقم معاناة الناجين

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، لكن الآمال تتلاشى بعد مرور نحو 100 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.

مساعدات دولية

كما أعلن البنك الدولي يوم الخميس عن تقديم 1.78 مليار دولار كمساعدة لتركيا، بما في ذلك تمويل فوري لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، ولدعم المتضررين من الزلزال.

لكن العقبات اللوجستية والطرق المدمرة، تعرقل عمل حوالي 100 ألف فرد أو أكثر من عمال الإنقاذ.

وكررت الولايات المتحدة دعوتها إلى الحكومة السورية للسماح بالوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدات ستخصص لبناء ملاجئ والغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وتأتي الخطوة عقب قيام دول حول العالم بإرسال فرق بحث ومساعدات إلى سوريا وتركيا.

ويقول عمال الإنقاذ إن هناك حاجة فورية إلى الإمدادات، وإلا سيموت المزيد من الأشخاص بسبب البرد.

وقالت الوكالة الأمريكية في بيان الخميس إنها ستوفر الغذاء العاجل والملاجئ والرعاية الطبية والدعم النفسي في مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى مياه الشرب النظيفة، والدعم في مجال "النظافة الشخصية والصرف الصحي للحفاظ على سلامة وصحة الناس".

وقد أرسلت مديرة الوكالة سامنتا باور فريق المساعدة في التعامل مع الكوارث، ليعمل في مدن أديامان وأضنة وأنقرة التركية.

وقالت نائبة مديرة الوكالة الأمريكية، إيزوبيل كولمان، الخميس لشبكة سي بي أس نيوز، إن قوات أمريكية موجودة في المنطقة للمساعدة على نقل الإمدادات بواسطة المروحيات بعد الدمار الذي لحق بالطرقات.

وقالت عن المناطق المتضررة من الزلزال: "الطقس بارد. إنه الشتاء. الناس بحاجة إلى مأوى. إنهم بحاجة إلى الغذاء والمياه والنظافة".

وتعهدت حكومات حول العالم بتوفير المساعدة وفرق الإنقاذ لدعم جهود الإغاثة عقب الزلزال.

ووعدت كندا بتقديم 10 ملايين دولار كندي (7.4 ملايين دولار)، وعرضت تقديم تبرعات أخرى بقيمة 10 ملايين دولار كندي أيضا.