 مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق الواحات - بوابة الشروق
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق الواحات

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 10:10 م
لقى 7 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 11 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بالكيلو 150 بطريق الواحات اتجاه القاهرة بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفيات الشيخ زايد التخصصي و6 أكتوبر المركزي، فيما نقل المصابين إلى ذات المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور، حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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