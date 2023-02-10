أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لمطالع كوبري الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وشارع السودان لمدة يومان من الساعه ٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط، على أن تكون فترة الغلق كلي بداية من يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۲/۱۱ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۲/۱۲.

وأوضحت المحافظة، أن سبب الغلق استكمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديداً أعلى كوبري الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

أولاً: القادم من ميدان الجيزة:-

حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير، ثم السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانياً: القادم من شارع السودان :-

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام.

ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير،

ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وتابع المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الأرشاديه الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعي من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.